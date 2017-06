Berlin (ots) - BILD-Talk: "Die richtigen Fragen". BILD diskutiert LIVE am Montagmorgen ab 8.00 Uhr auf BILD.de. Moderation: Anna von Bayern, Ali Aslan



Themen (26.6.2017, 8.00-9.00 Uhr):



Schafft Schulz nach der Vorstellung des SPD-Wahlprogramms den Wiederaufstieg? Gäste: u.a. SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel und der Vize-Präsident des EU-Parlamentes, Alexander Graf Lambsdorff (FDP)



Links extrem - Wie gefährlich sind die G 20-Gegner? Gäste: u.a. Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer



Anna von Bayern ist freie Journalistin und Autorin. Die ehemalige Politikredakteurin der BILD am SONNTAG schrieb Biografien über Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und Wolfgang Bosbach (CDU). Ali Aslan ist freier Journalist und Moderator. Zu seinen bisherigen Stationen gehören unter anderem CNN in Washington DC, ABC News in New York und Channel NewsAsia in Istanbul. Für Deutsche Welle TV moderierte er die internationale Talkshow "Quadriga".



