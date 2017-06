Früher war er Wirtschafts- und Verteidigungsminister, heute Berater und Investor. Karl-Theodor zu Guttenberg spricht über US-Präsident Trump, sein Geschäftsmodell und sein Interesse an der Blockchain-Technologie.

Wenn der frühere Wirtschafts- und Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg auftritt, ist das Interesse groß. Auch bei seiner freivorgetragenen Rede über die Welt nach US-Präsident Donald Trump auf dem Tag der Familienunternehmer redet im Saal niemand dazwischen. Danach wird er umringt. Man kennt sich. Als Mitgründer von Spitzberg Partners ist er zurückhaltend gegenüber den Medien. Manche Fragen mag er gar nicht beantworten. Trotzdem nimmt er sich nach dem Mittagessen knapp zehn Minuten Zeit für das Handelsblatt.

Herr zu Guttenberg, Sie empfehlen den Familienunternehmern, ihre Kontakte in die USA weiter zu pflegen und auf die Nach-Trump-Ära zu setzen. Was sollen die Konzernlenker konkret tun?Es ist nicht damit getan, dass sich die Politik und die Politik austauscht. Zahlreiche Familienunternehmen haben langjährige Verbindungen in die USA. Sie sollten selbst eine Brücke schlagen: Wirtschaft zu Wirtschaft und Wirtschaft zu Politik vor Ort. Auch unterhalb der nationalen Regierungen. Das alleinige Warten auf den Geistesblitz aus Berlin wird immer wieder zur Ernüchterung führen.

Sie erklären im US-Fernsehen den Amerikanern Deutschland und Europa. Wie würden Sie denen die deutschen Familienunternehmen beschreiben?Die Amerikaner sind sehr beeindruckt von der Qualität im deutschen Mittelstand, vor allem von der Kontinuität, die in den USA nicht so eine große Rolle spielt. Viele US-Unternehmer stehen eher für kreatives Risiko. Daher schauen die Amerikaner einerseits mit Bewunderung auf die Kontinuität, aber auch gelegentlich mit Befremden, weil sie ...

