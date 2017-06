NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die guten Exportaussichten entwickeln sich nach Experteneinschätzung immer mehr zu einem Turbo für die deutsche Konjunktur. Vor allem die Industrie profitiere zunehmend vom wirtschaftlichen Aufschwung in der Europäischen Union, aber auch von der verstärkten Nachfrage nach deutschen Gütern in China und den USA, berichteten Volkswirte deutscher Großbanken in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Selbst in den meisten Schwellenländern wie Russland und Argentinien laufe es wieder besser.

Die Konjunkturbeobachter der großen Geldinstitute haben daher erst jüngst ihre Wachstumsprognose angehoben. Sie rechnen inzwischen (kalenderunbereinigt) mit einem Anstieg beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 1,5 bis 1,7 Prozent: Das Münchner Ifo-Institut traut der deutschen Wirtschaft inzwischen sogar ein Wachstum von 1,8 Prozent zu. Lediglich die Deutsche Bank hält derzeit noch an ihrer konservativen BIP-Prognose von 1,3 Prozent fest./kts/DP/she

