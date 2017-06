Berlin (ots) - Vor dem Hintergrund der begonnenen Brexit-Verhandlungen hat sich der Chef der Deutschen Post zuversichtlich gezeigt, dass der Handel zwischen Großbritannien und der Europäischen Union auch künftig wachsen wird. "Ich glaube, dass sich beide Seiten am Ende zusammenraufen und einen Modus Vivendi finden, der für alle Vorteile bringt. Sonst wären beide Verlierer", sagte Frank Appel dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe).



