BERLIN (dpa-AFX) - Bei den deutschen Bauern wächst nach bedrohlichen Einbußen bei Milch und anderen Produkten wieder die Zuversicht. "In wichtigen Segmenten der Landwirtschaft hat sich die Situation deutlich verbessert", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der Deutschen Presse-Agentur vor dem Bauerntag an diesem Mittwoch und Donnerstag in Berlin. "Das war auch zwingend notwendig nach den Krisenjahren mit teils katastrophalen Preisen."

Bei der Milch konnten die Erzeuger im Mai wieder 33 oder 34 Cent je Liter erzielen, wie Rukwied erläuterte. In der akuten Krise waren es weniger als 23 Cent. Um die Kosten zu decken, gelten mindestens 35 Cent als nötig. Die Schweinepreise lägen bei 1,81 Euro pro Kilogramm, nachdem es zeitweise um die 1,30 Euro gewesen seien.

Mit Blick auf die Bundestagswahl mahnt der Verband eine sachliche Diskussion über die Tierhaltung an und dringt auf Kontinuität bei EU-Agrarzahlungen. Beim Bauerntag wird am Mittwoch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet./sam/DP/she

