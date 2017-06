In Hongkong verschärft sich die Wohnungsnot. Mini-Apartments mit den Ausmaßen einer Gefängniszelle haben Hochkonjunktur - zu exorbitanten Preisen. Mieter schlagen die Zeit tot, um nicht nach Hause zurückzukehren.

Marmor im Foyer, geschwungene Balkone, edles Dekor: Auf den ersten Blick würden viele junge Angestellte Donny Chan um seine Adresse in einer gehobenen Apartment-Anlage in Hongkong beneiden. Doch der 39-Jährige verbringt so wenig Zeit wie möglich in seiner Wohnung im 19. Stock des Wohnturmes "High One", denn sie misst gerade mal 18 Quadratmeter. "Immer wenn ich in das Apartment zurückkomme, fühle ich mich wie eine Katze in einer Kiste", sagt Chan, der bei einem Medizingerätehersteller fürs Design verantwortlich ist.

Sein Studio mit den Ausmaßen einer Gefängniszelle liegt im Trend: Hongkongs Bauträger planen auf immer engerem Raum und offerieren jüngeren Käufern mittlerer Einkommensklassen hochwertig ausgestattete Mini-Apartments zu spektakulären Preisen. Die "Einheiten in Mückengröße" oder "gnat flats", wie sie auf Chinesisch heißen, sorgen für Spott im Internet und werfen ein Schlaglicht auf den überhitzten Immobilienmarkt und die wachsende Ungleichheit in der asiatischen Finanzmetropole.

Hongkong gilt in vielen Rankings als teuerster Immobilienmarkt weltweit. Privater Wohnraum war schon immer begehrt, und Hunderttausende Flüchtlinge vom chinesischen Festland verschärften über Jahrzehnte die Wohnungsnot. Der Boom bei Mikro-Apartments zeigt Parallelen zur Entwicklung in den USA und anderen Industriestaaten, wo winzige Wohnungen ebenfalls im Trend liegen. In Hongkong leben jedoch nur wenige freiwillig auf engstem Raum. Chan zog im vergangenen Jahr in das Mini-Studio, nachdem er sich von seiner Frau getrennt hatte. Dafür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...