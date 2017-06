Düsseldorf (ots) -



Mit einem deutlichen Plädoyer für Europa hat der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff jetzt die besten deutschen Unternehmensberater ausgezeichnet. Erfreulich für die Düsseldorfer Kerkhoff Group: Gleich zwei Unternehmen der Gruppe wurden im bundesweiten Beratervergleich mit dem begehrten Siegel "Top Consultant 2017" ausgezeichnet.



"Es gibt in der Wirtschaft kein besseres Votum als das des Kunden". Mit diesen Worten hob Wulff die Bedeutung dieser Auszeichnung hervor. Und weiter: "Die Managementberater, die Organisationentwickler, die Personalberater, die technischen Berater, die IT-Berater - ohne dieses Netzwerk, das immer weiter wächst und immer mehr Arbeitsplätze schafft in Deutschland, wäre die Wirtschaft in dem Zustand eines Radfahrers, der dann umfällt, wenn er aufhört zu treten." Wulff wünschte sich auch für die Politik mehr und bessere Beratung.



Doppelten Grund zur Freude gab es für die Kerkhoff Gruppe: Kerkhoff Consulting, Spezialist für Wertschöpfung, Supply Chain Management und Digitalisierungslösungen, darf bereits zum fünften Mal in Folge die Auszeichnung "Top Consultant" tragen, Kerkhoff Cost Engineering wurde durch die hervorragenden Ergebnisse auch das dritte Jahr in Folge mit dem Siegel prämiert.



"Wir freuen uns ganz besonders, dass die Qualität unserer Arbeitsweise erneut bestätigt und honoriert wurde und wir somit auch erneut die Auszeichnung "Top Consultant" tragen dürfen.", sagt Dirk Schäfer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Kerkhoff Consulting, die sich seit nunmehr 17 Jahren mit Beratungsprojekten rund um die Wertschöpfung beschäftigt.



Jochen Wilms, Geschäftsführer der Kerkhoff Cost Engineering, über die erfolgreiche Bewertung: "Wie zeichnen uns durch eine hohe Umsetzungsstärke sowie eine Hand-on-Mentalität aus." Um die Herstellkosten von Produkten zu optimieren, zerlegen die Experten der Kerkhoff Cost Engineering Produkte in ihre Einzelteile und kalkulieren die Herstellkosten über Maschinen-, Material- und Lohnbestandteile sowie die Gemeinkosten. Außerdem werden die Kernkompetenzen und Fähigkeiten der Kunden optimiert. "Damit sind unsere Kundenunternehmen gut für das digitale Zeitalter ausgerichtet", so Jochen Wilms.



Die Auszeichnung zum Top Consultant hilft mittelständischen Unternehmen im unüberschaubaren Markt der Consultants einen für sie passenden Anbieter zu finden. Alle teilnehmenden Unternehmen haben sich dem anspruchsvollen Zertifizierungsverfahren von Prof. Dr. Dietmar Fink von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg gestellt. Ausgezeichnet werden Beratungsunternehmen für einen hohen Grad an Professionalität und Kundenzufriedenheit. Dazu werden in einem umfangreichen Verfahren unter anderem Befragungen von namhaften Referenzkunden zur Performance und Beratungsleistung der teilnehmenden Berater durchgeführt. Entscheidend für den Erfolg bei dem wissenschaftlich fundierten Benchmarking ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beratungsleistung.



Über die Kerkhoff Group



Die Kerkhoff Group verbindet sieben spezialisierte Gesellschaften, die ihren Kunden herausragende Lösungen rund um Supply Chain Management und Einkaufsmanagement bieten. Zur Kerkhoff Group gehören Kerkhoff Consulting, Kerkhoff Cost Engineering, Kerkhoff Software, Kerkhoff Interim, Kerkhoff Risk & Compliance, Kerkhoff Voice & Data und Kerkhoff Negotiate & Contract.



