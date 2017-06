Der SPD-Kanzlerkandidat attackiert heftig Angela Merkel. Doch der Programm-Parteitag zeigt auch: die vergangenen Wochen haben Spuren hinterlassen.

Es dauert ungefähr fünfzig Minuten, bis Martin Schulz den Aggregatzustand erreicht hat, den er von sich selber erwartet. Der SPD-Chef hält plötzlich inne, schnauft und schaut in den Saal, dann sagt er: "Man is' dat heiß hier." Schulz greift dankbar zum Glas Wasser an seinem roten Pult. Applaus brandet auf, als er das Jackett ablegt. Man kann an seinem weißen Hemd ablesen, wie er schwitzt, selbst auf einige Entfernung. Fehlte nur noch, dass er demonstrativ die Ärmel hochkrempelt.

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, das dies hier keine normale Rede ist, er wäre spätestens jetzt erbracht. Schulz verausgabt sich. Aber das muss er auch.

Schulz und die Partei, sie liegen - wieder - weit abgeschlagen hinter der Union und Angela Merkel. Eine Wende soll her. Der Programm-Parteitag an diesem Sonntag soll den Anfang vom Ende der Kanzlerin einläuten. Hier also müsste der Herausforderer begründen, warum er das Land führen sollte. Hier müsste er einen Begriff davon geben, was sich alles ändern würde, zum Besseren. Und in was für einer Kulisse: Westfalenhalle Dortmund, erhabenes Industriepathos ausgerechnet ...

