Hamburg (ots) - Almila Bagriacik spielt die neue Ermittlerin Mila Sahin an der Seite von Klaus Borowski (Axel Milberg) im Kieler NDR-"Tatort". Sie folgt auf Sibel Kekilli, die den "Tatort" auf eigenen Wunsch verlässt. Das neue Duo wird vom 27. Juni an für den Fall "Borowski und das Haus der Geister" vor der Kamera stehen.



Christian Granderath, Fernsehfilmchef des NDR: "Almila Bagriacik hat uns in einem intensiven Castingprozess überzeugt, sie ist eine hervorragende Schauspielerin. Das hat sie auch schon in beeindruckenden Filmen gezeigt, ob im NSU Dreiteiler unter der Regie von Züli Aladag, '4 Blocks' von Marvin Kren oder demnächst in 'Gorillas' von Detlev Buck. Wir freuen uns sehr, das wir mit ihr als Mila Sahin eine starke Figur an der Seite von Axel Milberg als Klaus Borowski haben."



Almila Bagriacik, in Ankara geboren und in Berlin aufgewachsen, stand erstmals in dem vielfach ausgezeichneten Drama "Die Fremde" (2010) vor der Kamera. Ihre erste große Hauptrolle spielte sie in "Hördur - zwischen den Welten" (2015), wofür sie vom Verband der deutschen Filmkritik als Beste Darstellerin 2015 nominiert wurde. Im zweiten Teil der ARD-Spielfilmtrilogie über die Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) "Die Opfer - Vergesst mich nicht" (2016) war sie in der Hauptrolle der Semiya Simsek zu sehen und wurde dafür mit dem Deutschen Fernsehpreis 2017 ausgezeichnet. In der ARD-Fernsehreihe "Kommissar Pascha" (2015 /2016) übernahm Almila Bagriacik die durchgehende Hauptrolle der Polizistin Jale Cengiz. Für die sechsteilige Miniserie "4 Blocks" des Pay-Kanals TNT wurde Almila Bagriacik ebenfalls für die durchgehende Hauptrolle engagiert. TNT Serie startete die Ausstrahlung der Miniserie am 8. Mai 2017, die ersten beiden Folgen liefen im Rahmen der Berlinale 2017. Von Ende 2015 bis 2017 spielte Almila Bagriacik in der erfolgreichen türkischen Serie "Hayat Sarkisi" die durchgehende Rolle Filiz.



Hinweise an die Redaktionen:



Für den Drehstart des neuen NDR-"Tatorts" aus Kiel werden wir noch eine separate Drehstartmeldung inklusive eines Fotos herausgeben.



Hinweise auf kurdische Wurzeln von Almila Bagriacik sind unzutreffend.



