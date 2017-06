Berlin (ots) - Der Chef der Deutschen Post, Frank Appel, investiert sein privates Vermögen am liebsten in Reisen. In 74 Ländern ist der Konzernchef bereits gewesen. "Ich bin weder Auto-Narr noch Uhren-Narr, noch kaufe ich mir teure Anzüge. Aber ich reise gern! Und dafür gebe ich auch einmal etwas mehr aus", sagte der 55-Jährige dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe).



