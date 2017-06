Bielefeld (ots) - Bielefeld. Der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok weist die Kritik an dem europäischen Trauerakt für Helmut Kohl zurück. "Das ist kleinkariert. Wer das kritisiert, versteht die Dimension des politischen Lebenswerks von Helmut Kohl nicht", sagte Brok dem Bielefelder Westfalen-Blatt (Montagsausgabe). Der am 16. Juni verstorbene Altkanzler habe "auch in seinem Tod noch ein großes europäisches Zeichen setzen" wollen. Brok: "Die Beisetzung mit der Fahrt von Straßburg nach Speyer über den Rhein ist ein starkes Symbol von europäischer Dimension. Für den Historiker Helmut Kohl war die deutsch-französische Freundschaft der Kern der europäischen Einigung, um einen Krieg auf immer unmöglich zu machen." Dass es keinen Staatsakt in Deutschland gibt, sei nicht als Bruch Kohls mit seinem Heimatland zu verstehen. "Er hat Deutschland und die Menschen geliebt. Der Trauerakt in Straßburg ist kein Zeichen gegen Deutschland,sondern ein Zeichen für Europa - und vor allem für Deutschland in Europa. Kohl war immer klar, dass es die Deutsche Einheit ohne ein einiges Europa nicht gegeben hätte.



