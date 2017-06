Berlin (ots) - Im Streit mit der CDU über das Wahlprogramm besteht die CSU auf einer Ausweitung der Mütterrente. "Wir in Bayern stehen gegenüber unseren Bürgern im Wort, dass wir die Mütterrente weiter ausbauen wollen", sagte der CSU-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe).



