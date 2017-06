Essen (ots) - Parteitage mit 100 Prozent-Ergebnissen sind mit Vorsicht zu genießen. Noch im Februar ernannte die NRW-SPD Hannelore Kraft unter Freudentränen und Klatschmärschen zur Spitzenkandidatin, während es ihr Name heute kaum mehr in die Redemanuskripte der einst treuesten Claqueure schafft.



Der voraussichtlich nächste NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kennt die Verlogenheit von Politik besser als andere, weil er in seiner Karriere häufiger verloren hat als gewonnen. Das einstimmige Ja des CDU-Sonderparteitages zum schwarz-gelben Koalitionsvertrag nimmt er mit der heiteren Gelassenheit desjenigen, der das wetterwendische Geschäft kennt.



Das ist auch ratsam. Denn selbst wenn Laschet am Dienstag bei der Ministerpräsidenten-Wahl im Landtag mit knappster Mehrheit keinem "Heide-Mörder" zum Opfer fällt, fängt danach die Arbeit erst an. Bei der angekündigten "Aufholjagd" Nordrhein-Westfalens muss schon im ersten schwarz-gelben Regierungsjahr deutlich werden, dass man zumindest auf die Überholspur ausschert.



