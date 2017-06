"Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt…" heißt es in Herbert Grönemeyers Bochum-Hymne und das gilt auch für ausschüttungsstarke Aktien: Das Debakel bei E.ON und RWE verstellt oft den Blick dafür, dass es an Rhein und Ruhr nach wie vor einige Dividendenperlen gibt - die wir für die Freitagsausgabe der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) mal etwas näher betrachtet haben. Ganz oben steht dabei Henkel . Der Persil-Produzent aus Düsseldorf hat seine Ausschüttung seit über einem Vierteljahrhundert nicht gesenkt und zuletzt stehen sogar sieben Erhöhungen in Folge zu Buche. Nach den kräftigen Kursanstiegen während der Ära des nun zu Adidas gewechselten...

Den vollständigen Artikel lesen ...