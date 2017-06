Der Regulierungsrat der Kirschen von Jerte (Cerezas del Jerte) hat begonnen, die ersten Picotas del Jerte der vier zertifizierten Sorten zu zertifizieren: Pico Limón Negro, Pico Negro, Pico Colorado und Ambrunés, wobei die letzte Sorte am meisten geschätzt wird, da sie die längste Zeit am Baum in der Sonne reift und somit die süßeste Kirsche ist. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...