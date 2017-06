Süßkirschen wachsen in Sachsen und Sachsen-Anhalt auf ca. 325 Hektar. Im Vorjahr wurden in beiden Ländern 2.120 Tonnen der süßen Früchte geerntet. In diesem Jahr erwarten wir mit 1.250 t eine der kleinsten Ernten der letzten Jahre. Quelle: Landesverband "Sächsisches Obst" e.V. Jessen: Die Süßkirschen sind reif, die Ernte...

