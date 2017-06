MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zum Bundestagswahlkampf:

"Ist das Rennen wirklich schon gelaufen? Das liegt nicht zuletzt in den Händen der Union, die gestern Abend erneut ihr Programm besprach. Es wird höchste Zeit! Zu hohl war das, was CDU-General Peter Tauber vergangene Woche als Wahlkampf-Slogan lieferte: "Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben." Dazu gab es aus den Initialen noch den Gaga-Hashtag fürs Internet: fedidwgugl. Die Nerds im Netz finden das furchtbar lustig - doch vom normalen Wähler ist das weit entfernt. 2013 mag die Entpolitisierung (man erinnere sich an das Plakat mit der Merkel-Raute) erfolgreich gewesen sein, die Brexit- und Trump-Welt 2017 verlangt nach klarer Positionierung. Merkel allein dürfte dem Wähler diesmal nicht reichen - schließlich bleibt auch sie nicht ewig Kanzlerin."/be/DP/she

