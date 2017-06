New York (ots/PRNewswire) - Wie Tradeweb Markets, ein weltweit führender elektronischer Handelsplatz für Anleihen, Derivate und ETFs, bekanntgibt, wird das Unternehmen nach umfangreicher Engagement-Phase als erste Offshore-Handelsplattform eine Anbindung an das China Foreign Exchange Trade System (CFETS) bereitstellen, um sich als wichtigste Handelsschnittstelle für Offshore-Investoren für den Zugang zu Bond Connect zu etablieren.



Die chinesische Volksbank (People's Bank of China) und die Hong Kong Monetary Authority (HKMA) hatten am 16. Mai die Einführung von Bond Connect bekanntgegeben. Der Bond Connect ermöglicht Anlegern in China und im Ausland durch Vernetzung der finanziellen Infrastrukturen für Handel, Verwahrung und Abwicklung in sowohl China als auch Hongkong den Anleihenhandel in den jeweiligen Märkten. Den Anfang macht das Northbound Trading, d.h. ausländische Anleger können in den China Interbank Bond Market (CIBM) investieren. Tradeweb bietet als erste Handelsplattform ein Portal für diese Initiative, die darauf abzielt, den chinesischen Anleihenmarkt, den drittgrößten Bondmarkt der Welt, weiter zu öffnen.



"Wir freuen uns, als erste Handelsplattform für den Bond Connect auftreten zu können. Das Angebot stellt die vertrauten Verfahren bereit, die ausländische Investoren bereits durch Tradeweb in anderen Marktplätzen nutzen", sagt Lee Olesky, CEO von Tradeweb Markets. "Die Liberalisierung des chinesischen Anleihenmarkts ist unserer Ansicht nach ein zeichensetzendes Ereignis, und Tradeweb freut sich, als erstes Zugangsportal für diese Initiative zu fungieren. Wir sind in Anbetracht der Stärke unseres Investoren-Netzwerks mit über 2.000 Kunden weltweit hervorragend positioniert, um bei der Weiterentwicklung dieses Marktes zu helfen".



"Das Bond Connect-Programm macht sich sowohl die Expertise von HKEX als weltweit führendem Börsenplatz als auch die Erfahrung von Tradeweb als globalem Branchenführer und Innovationskraft für flexible elektronische Lösungen im Anleihenhandel zunutze", so HKEX Chief Executive Charles Li. "Die Ausweitung der Connect-Familie ist darauf ausgerichtet, den Finanzmarkt China mit der Welt zu vernetzen. Tradewebs fundiertes Fachwissen im Bereich Fixed Income und sein globales Kundennetzwerk sind der Schlüssel für die Umsetzung der Bond Connect-Zielsetzung".



Tradewebs Benutzeroberfläche sorgt für die Anbindung mit dem CFETS-Trading-System, so dass qualifizierte institutionelle Anleger direkt mit chinesischen Liquiditätsgebern im CFETS-Markt handeln können. Bond Connect gestattet qualifizierten Offshore-Anlegern, Preise einzusehen, Aufträge einzureichen und zulässige Onshore-Schuldtitel zu handeln. Die Investoren können über die etablierte Verbindung in Tradewebs vollständig ausgewiesenem Request-for-Quote-System alle CIBM Cash Bonds im Markt anfordern und müssen keine bevollmächtigte Bank mehr zur Abwicklung einschalten.



"Wir freuen uns, dass Tradeweb sich als internationale Handelsplattform im Rahmen des Bond Connect-Projekts mit CFETS vernetzen wird, was der globalen Investor-Community ermöglicht, sich am China Interbank Bond Market zu beteiligen", erklärt Pei Chuanzhi, President von CFETS. "Wir hoffen, dass diese Regelung Mehrwert für beide Märkte schaffen wird".



Investoren, die ihren Bond Connect-Handel über das Tradeweb-Interface abwickeln, werden des weiteren von einem optimierten Settlement-Verfahren profitieren, da sie mittels einer von HKMAs Central Moneymarkets Unit (CMU) bereitgestellten Nominee-Platzhalterregelung globale Depotbanken für die Abwicklung nutzen können. Dieses wichtige Trade-Link bietet einen einfacheren und bequemeren Zugang für Onshore-Liquiditätsgeber und ermöglicht größere vorbörsliche Preistransparenz.



Bond Connect Company Limited, ein Joint Venture von CFETS und HKEX, wird bei der Zulassung und Registrierung von Northbound-Investoren für das neue Programm assistieren, das die Anbindung und den Handel mit entsprechenden angeschlossenen finanziellen Infrastruktureinrichtungen in Hongkong und China für Offshore-Anleger effizienter und einfacher macht.



Tradeweb Markets entwickelt und betreibt viele der weltweit effizientesten Finanzmarktplätze und bietet damit den Marktteilnehmern größere Transparenz und Effizienz bei Anleihen und Derivaten. Tradeweb setzt im gesamten Handelszyklus seine Technologie zur Effizienzsteigerung ein und war ein Vorreiter bei der vollautomatisierten Abwicklung von Anleihen. Heute unterstützt das Unternehmen die Handelsplätze bei mehr als 20 Anlagenklassen in einem integrierten Arbeitsablauf mit elektronischer Ausführung, Kaufabwicklung, Analysen nach Transaktionsende und Marktdaten. Tradeweb Markets betreut die Dealer-to-Customer-Märkte mit der institutionellen Tradeweb-Plattform, den Interdealer-Handel mit Dealerweb und die in den USA ansässige Gemeinschaft der Anleihen-Retailer mit Tradeweb Direct. Kunden verlassen sich bei der Weiterentwicklung von Anleihen und Derivaten mithilfe der flexiblen Handelsarchitektur und von effizienteren, transparenteren Märkten auf Tradeweb. Weitere Informationen finden Sie unter www.tradeweb.com.



