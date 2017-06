Die Beitragsrückerstattung der Krankenversicherung kann Steuernachteile bringen und Verkäufern von Ferienimmobilien droht auch bei selbst genutzten Häusern eine Steuer auf den erzielten Verkaufsgewinn.

Krankenversicherung: Erstattung ist teuer erkauft

Tragen Krankenversicherte Ausgaben selbst, um eine Beitragsrückerstattung des Versicherers zu erhalten, kann das Steuernachteile bringen. Zum einen sind wegen der Erstattung weniger Beiträge als Sonderausgaben absetzbar. Zum anderen hat das Finanzgericht Berlin-Brandenburg nun entschieden, dass die freiwillig getragenen Kosten nicht als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden (11 K 11327/16). Begründung: Außergewöhnliche Belastungen müssten zwangsläufig entstehen. Dies sei bei der freien Entscheidung, die Kosten zu übernehmen, nicht der Fall. Damit beteiligt der Fiskus sich nicht an den Ausgaben, die so erkaufte Beitragsrückerstattung aber berücksichtigt er. Die Steuerlast steigt damit doppelt. Genauso hatte auch schon das Finanzgericht Rheinland-Pfalz entschieden (2 V 1883/11). Die meisten Finanzrichter sehen in den Ausgaben zumindest eine außergewöhnliche Belastung (so die Finanzgerichte Baden-Württemberg [6 K 864/15] und Düsseldorf [1 K 2873/13 E]). Beim Bundesfinanzhof (BFH) läuft ein Verfahren dazu (XR 3/16). Betroffene sollten Einspruch gegen ihren Steuerbescheid mit Verweis auf dieses Aktenzeichen einlegen und das Ruhen ...

