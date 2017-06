Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BANKEN - Deutsche Banken vergeben mehr Kredite: Beobachter werten den Trend als Zeichen für eine mögliche Kehrtwende in der Zinspolitik. Unternehmen wollen die Gunst der Stunde nutzen und sich günstige Konditionen sichern. Außerdem sehen sie weniger politische Risiken als zu Jahresbeginn. (Handelsblatt S. 33)

ZINSEN - Die ultraexpansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) kommt aus Sicht von Bundesbankpräsident Jens Weidmann dank günstiger Wirtschaftsdaten allmählich an ihr Ende. Im EZB-Rat sei über eine Verlängerung des zum Jahresende auslaufenden Anleihen-Kaufprogramms bislang nicht diskutiert worden, sagte Weidmann. "Setzen sich die solide Konjunkturentwicklung und die Preisentwicklung wie erwartet fort, ist es aus meiner Sicht aber Zeit, den Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik in den Blick zu nehmen." (Welt S. 9)

TÜRKEI - Anders als geplant, kommt die Europäische Union bei der Flüchtlingsbetreuung in der Türkei um die Regierung in Ankara nicht herum. Für die Versorgung der mehr als 2,8 Millionen Syrer im Land stellt die Gemeinschaft 2016 und 2017 rund 3 Milliarden Euro bereit. Eigentlich sollte das Geld nicht an die türkische Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan gehen, die zunehmend autoritäre Züge zeigt, sondern nur an internationale Hilfseinrichtungen wie Unicef oder das Rote Kreuz oder an die Entwicklungsorganisationen der EU-Staaten. Jetzt stellt sich heraus, dass von den bisher eingesetzten 811 Millionen Euro mehr als ein Viertel doch dem türkischen Staat zukommt. (FAZ S. 17)

HANDELSABKOMMEN - Die Enthüllungen zu den Handelsgesprächen der EU mit Japan haben bei Gewerkschaften, SPD und Grünen Kritik geweckt. Wenn die Zivilgesellschaft "um banalste Informationen betteln muss", seien bisherige Transparenz-Offensiven der EU-Kommission "ein Witz", sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann. Matthias Miersch, Sprecher der Parlamentarischen Linken der SPD, forderte eine klare Absage an private Schiedsgerichte. "Solange das Japan-Abkommen so ausgestaltet ist, kann die SPD nicht zustimmen", sagte er. (SZ S. 19)

STEUERPLÄNE - Bundesfinanzminister Schäuble greift die SPD scharf an. Der Steuerplan der Genossen sei enttäuschend, die angekündigte Rentenreform ein durchsichtiger Versuch, den Wähler zu verdummen, erklärt er im Handelsblatt-Interview. (Handelsblatt S. 1)

G20 - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich optimistisch gezeigt, dass der G20-Gipfel in Hamburg Anfang Juli trotz der Differenzen mit der US-Regierung ein Erfolg wird. "Ich bin zuversichtlich, dass wir in Hamburg gute Schritte erreichen", sagte Schäuble in einem Interview. "Die Kanzlerin und ich treten in Hamburg für mehr globale Zusammenarbeit ein, und wir versuchen, alle dafür zu gewinnen", betonte der CDU-Politiker. "Wir werden für unsere Position werben, machen aber keinen Wettlauf der Konfrontation." (Handelsblatt)

ATOMAUSSTIEG - Die Bundesregierung tappt bei der Höhe der Entschädigungszahlungen für die vier Atomkraftwerksbetreiber Eon, RWE, Vattenfall und EnBW, noch völlig im Dunkeln. Das zeigen die Antworten der Bundesregierung auf zwei Anfragen der Grünen, die dem Handelsblatt vorliegen. Das Thema ist zeitkritisch: Das Bundesverfassungsgericht hatte der Bundesregierung in seinem Urteil von Dezember vergangenen Jahres aufgetragen, bis zum 30. Juni 2018 eine Regelung zu treffen. Bis jetzt hat die Regierung noch nichts getan. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2017 00:14 ET (04:14 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.