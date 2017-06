Moneycab: Herr Stadler, nach einem Vierteljahrhundert bei der Privatbank IHAG, 15 Jahre als deren CEO, gehen Sie in Pension. Die IHAG zeichnete sich über all die Jahre in denen Sie die IHAG leiteten, durch ein sehr solides Zinsergebnis aus. Der Reingewinn im Verhältnis zu den Assets under Management (AuM) war aus diesem Grund deutlich über dem nachvollziehbaren Wert für Privatbanken. Ihr Fazit?

Heinz Stadler: Ihre Feststellung ist korrekt und wird für mich unverständlicherweise nur zu selten von Finanzjournalisten gemacht. Ich spreche häufig von der IHAG als kleiner Universalbank. Tatsächlich vergrössert sich das Businessvolumen um die Ausleihungen von rund 1 Mia. Wie wir alle wissen, ist der Zinsertrag relativ stetig und gut berechenbar. Die Cost/Income Ratio bewegt sich konsequenterweise auf dem Niveau einer Universalbank. Wenn sich der Kommissionsertrag in einem gewissen Zeitraum reduziert, sind bei uns Sparprogramme nicht die erste Reaktion. Wir verfallen auch deshalb nicht so leicht in Panik, weil sich unsere Kostenseite inkl. der Vergütungen für Boni im Branchenvergleich recht bescheiden ausmacht.

Was bedeutet das scheinbar noch länger anhaltende Tiefzinsumfeld für Ihr Geschäftsmodell, wo wollen Sie eventuell diversifizieren?

Abgesehen davon, dass ich Negativzinsen und sehr tiefe Zinsen ganz allgemein nicht für konjunkturell erstrebenswert halte, wird unser Geschäftsmodell dadurch nicht negativ beeinflusst. Ganz im Gegenteil, weil wir substantielle Kredite gewähren, bewegen wir uns, trotz hoher Passivgeldvolumen, zumeist unterhalb der erlaubten Grenze, für die uns die SNB keine Negativzinsen verrechnet. Mittels IRS erwirtschaften wir in diesem Gap sogar einen Ertrag!

Nebst den weiterhin zunehmenden Regulierungen sorgt neu auch der automatische Informationsaustausch für zusätzliche Anpassungen an den Prozessen. Wie viel sicherer ist das Banking durch solche Vorschriften geworden, welchen quantifizierbaren Aufwand verursachen sie für die IHAG Privatbank?

Die Implementierung neuer Regulierungen verursacht immer Kosten. Die Höhe ist häufig kaum zu beziffern. Direkte Kosten für Projektteams und Softwareanpassungen sind einfach zu erheben. Die Kosten für die Kunden und durch Kundenabgänge sind kaum zu schätzen. Darüber inwieweit Vorschriften das Banking sicherer machen, könnten Bibliotheken geschrieben werden. Noch vor Jahren kannten die Banken eigentlich nur direkte Risiken im Sinne von Ausfallrisiken bei Krediten oder Risiken aufgrund von Investitionen, die vom Kunden nicht autorisiert waren oder nicht den Vereinbarungen entsprachen. Diese Risiken werden weniger durch Vorschriften, als vielmehr durch die Professionalität verringert.

Heute sind Prozess- und Rechtsrisiken äusserst real. Hier können Vorschriften tatsächlich mehr Sicherheit bieten. Denken wir an das US-Tax Program. Selbstverständlich hat hier die partielle vertraglich geregelte Aufhebung des Bankgeheimnisses Schaden verursacht und entsprechende Vorschriften hätten im Vorfeld geholfen.

Negativzinsen für Kundengelder, weiterhin rekordhohe Saläre und Boni für das Top-Management, politischer Druck aus dem Ausland (FATCA, AIA). Welche Zukunft hat der Schweizer Finanzplatz, welcher Änderungen bedarf es, um wieder positive Schlagzeilen zu haben?

Es müssen wieder vermehrt Dienstleistungen angeboten werden, die ...

