=== 07:10 AU/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der University of Sydney, Ultimo *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: 114,4 zuvor: 114,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 123,4 zuvor: 123,2 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 106,3 zuvor: 106,5 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Juni 14:00 DE/Bundeswirtschaftsministerin Zypries, Rede bei der Konferenz von BDI, VDA und ESMT zum Thema "Freihandel vs Protektionismus - Welche Regeln braucht die Globalisierung?", Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: revidiert -0,8% gg Vm; vorläufig -0,7% gg Vm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 18:00 FR/Arbeitsmarktdaten Mai 19:30 PT/EZB, Forum on Central Banking (bis 28.6.), Begrüßung durch EZB-Präsident Draghi, Sintra - DE/Vapiano SE, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) ===

