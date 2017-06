The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0031390476 AMER.INTL GRP 07-17 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A0N3J91 DG HYP OE.PF.R.1061 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB2EH4 BAY.LDSBK.IS.S.31415 BD00 BON EUR N

CA XFRA US912796LF46 US TREASURY BILL 06/29/17 BD00 BON USD N

CA WAPB XFRA US942683AG82 ALLERGAN 12/17 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000NLB6279 NORDLB KAP.M.FLR 04/11 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB63A1 NORDLB 2 PHASEN-BD. 29/11 BD01 BON EUR N

CA C1X2 XFRA ES0414840308 BANCO BILBAO VI.ARG.07-17 BD01 BON EUR N

CA XFRA USF58485AU18 LVMH 12/17 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0703303262 RABOBK NEDERLD 11/UND MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS0800340597 CITIGROUP INC. 12/17 BD01 BON NZD N

CA XFRA HK0000116381 CHINA, VOLKSREP. 12/17 BD02 BON CNY N

CA XFRA US428040CJ69 HERTZ CORP. 11/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US428040CR85 HERTZ CORP. 2018 BD02 BON USD N

CA PEFC XFRA US709629AM19 PENTAIR FINANCE 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0307741917 DT POSTBK F.IV 07/UND.FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0307791698 B.A.T. INTL FIN. 07/17MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0308936037 AIB MRTGE BK 07/17 BD02 BON EUR N

CA NPL XFRA AU000000NDO1 NIDO PETROLEUM LTD. EQ00 EQU EUR N