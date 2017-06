The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2E4QG3 IKB DT.IND.BK.NRA 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSCL6 SACHSEN-ANH.LS.A. 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EWB6 DEKA IHS 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DVJ2 LBBW BOS BSKT 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0NU8 NORDLB GELDM.FRN 17/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0NX2 NORDLB 7PH.BD. 44/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013264488 R.A.T.P. 17/27 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US961214DQ36 WESTPAC BKG 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US961214DR19 WESTPAC BKG 17/22 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS1550212416 LANDWIRT.R.BK 17/23LS MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1623796072 TURK.IS BK 17/28 FLR REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1627597013 KAISA GRP HLDG 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1627597286 KAISA GRP HLDG 17/21 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1627597955 KAISA GRP HLDG 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1627598094 KAISA GRP HLDG 17/24 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1635905570 NTT FINANCE 17/20 FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1636266832 ADANI PORTS+SP.17/27 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1636469865 RIKSHEM 17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1637274124 SHIMAO PPTY HLDGS 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1638816089 NATIONWIDE BLDG 17/32 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1639238820 BNZ INTERNAT.FDG 17/24MTN BD02 BON EUR N

CA PLJ2 XFRA BMG7130P2206 PLAYMATES HLDGS NEW HD-10 EQ00 EQU EUR N

CA UERS XFRA MHY8897Y5037 TOP SHIPS DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 90SG XFRA US78418A3077 SG BLOCKS INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N