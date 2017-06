FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EIN3 XETR DE0005654933 EINHELL GERMANY VZO O.N. 0.800 EUR

V3S XETR DE000A0KEXC7 VECTRON SYSTEMS O.N. 1.000 EUR