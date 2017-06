SLM Solutions Group AG: Multi-Maschinen-Auftrag aus China

DGAP-News: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge SLM Solutions Group AG: Multi-Maschinen-Auftrag aus China 26.06.2017 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

SLM Solutions Group AG: Multi-Maschinen-Auftrag aus China

- Großauftrag über 10 SLM 500-Multilasermaschinen mit einem Gesamtumsatzvolumen von bis zu 12 Mio Euro abgeschlossen

- Bislang größter Einzelauftrag für SLM 500-Maschinen - Wichtiger Schritt zur weiteren Erschließung des chinesischen Marktes

Lübeck, 26. Juni 2017 - Die SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions"), ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie, hat kürzlich einen Multi-Maschinen-Auftrag über 10 Multilasermaschinen des Modells SLM500 abgeschlossen. Die Anlagen werden über einen Vertriebspartner in China vertrieben. Es handelt sich um den ersten Auftrag, den SLM Solutions für den Maschinentyp SLM 500 in dieser Größenordnung erhält.

SLM Solutions verfolgt bereits seit dem Börsengang das Ziel, sich weiter in Asien zu etablieren und ist dort mit Tochtergesellschaften in Singapur, China und seit 2017 auch in Indien vertreten. Der Großauftrag ist ein wichtiger Schritt für weiteres Wachstum in der Region und unterstreicht die weltweit hohe Nachfrage nach additiven Fertigungsanlagen, die für professionelle Industrieanwendungen geeignet sind. Die Maschinen gehen an einen Kunden in China und sind innerhalb der nächsten 15 Monate abzunehmen.

Die SLM 500-Multilasermaschinen stellen den größten derzeit von SLM produzierten Maschinentyp dar. Für den Kunden bestehen die Vorzüge der Multilaser-Technologie insbesondere hinsichtlich der Produktivität aufgrund des gleichzeitigen Einsatzes von bis zu vier Lasern mit je maximal 700 Watt Leistung und der hohen Qualität der produzierten Teile. Die Leistungsfähigkeit der Maschinen ermöglicht eine Optimierung der Produktionskosten je hergestelltem Bauteil bei gleichzeitiger Freiheit der geometrischen Gestaltung.

Uwe Bögershausen, Vorstand der SLM Solutions Group AG, äußerte sich erfreut: "Dieser Auftrag stützt unseren Wachstumskurs. Er ist ein bedeutsamer Meilenstein für die Erschließung des überaus wichtigen chinesischen Marktes und unterstreicht erneut die Vorteile der Multilaser-Technologie von SLM Solutions."

Über das Unternehmen:

Die SLM Solutions Group AG aus Lubeck ist ein fuhrender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierborse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlosungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschaftigt derzeit mehr als 330 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.

Kontakt:

Maximilian Breuer, cometis AG Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden Telefon: 0611-205855-22 E-Mail: breuer@cometis.de

26.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SLM Solutions Group AG Roggenhorster Strasse 9c 23556 Lübeck Deutschland Internet: www.slm-solutions.com ISIN: DE000A111338 WKN: A11133 Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

585781 26.06.2017

ISIN DE000A111338

AXC0027 2017-06-26/07:30