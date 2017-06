FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ABWARTEN - Der Dax dürfte seinen Schlingerkurs zu Beginn der neuen Woche zunächst fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montagmorgen rund zwei Stunden vor dem Start wenig verändert auf 12 739 Punkte. In den vergangenen sechs Wochen hatte der Dax zwar immer wieder knapp einen neuen Rekordstand erreicht. Insgesamt fehlt ihm allerdings die Dynamik und er tritt per saldo auf der Stelle. Auch jetzt fehlen von den Überseebörsen eindeutige Impulse. Für Bewegung könnten allerdings die Daten zum Ifo-Geschäftsklima am Vormittag sorgen.

USA: - ZURÜCKHALTUNG - Die Anleger haben sich an der Wall Street am Freitag weiter zurückgehalten. Letztlich büßte der Dow Jones Industrial minimale 0,01 Prozent ein auf 21 394,76 Punkte. Seine Bestmarke hatte er am Dienstag bei 21 535 Punkten erreicht, bevor leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Auf Wochensicht trat er damit praktisch auf der Stelle.

ASIEN: - HÖHER - Angesichts leicht erholter Ölpreise haben auch die Börsen in Asien zugelegt. Die Gewinne hielten sich am Montag allerdings in Grenzen. Etwas stärker ging es unter den großen Handelsplätzen nur an den weitgehend abgeschotteten chinesischen Festlandbörsen sowie in Taiwan hoch.

DAX 12.733,41 -0,47% XDAX 12.729,87 -0,33% EuroSTOXX 50 3.543,68 -0,34% Stoxx50 3.191,74 -0,26% DJIA 21.394,76 -0,01% S&P 500 2.438,30 0,16% NASDAQ 100 5.803,11 0,40% Nikkei 225 20.155,98 0,12% (6:55 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - LEICHTE VERLUSTE - Der Bund-Future dürfte die Woche mit ganz leichten Kursverlusten beginnen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Montagmorgen. Die Investoren übten sich in Anbetracht der zahlreichen Aussagen von Notenbankern im Laufe der Woche vorerst in Zurückhaltung. Der Ifo-Index dürfte wenig Einfluss haben, da er im Rahmen der Schätzungen ausfallen sollte. Im Tagesverlauf wird sich der Bund-Future nach Gojnys Meinung zwischen 164,30 und 165,50 bewegen.

Bund-Future Schlusskurs 165,04 -0,02% Bund-Future Settlement 165,07 -0,02%

DEVISEN: - EURO UNTER 1,12 DOLLAR - Der Euro hat am Montag die Gewinne aus dem Freitagshandel nicht ganz halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1190 US-Dollar, nachdem sie am Ende der Vorwoche zeitweise über die Marke von 1,12 Dollar geklettert war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor am Freitagnachmittag auf 1,1173 (Donnerstag: 1,1169) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1190 -0,03% USD/Yen 111,32 0,02% Euro/Yen 124,56 -0,01%

ROHÖL: - TEURER - Die Ölpreise haben am Montag im frühen Handel an ihre leichte Erholung vom Freitag angeknüpft und sind gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 46,09 US-Dollar und damit 55 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 51 Cent auf 43,51 Dollar.

