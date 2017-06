Das Unternehmen hat per 23. Juni CSM Compressor Supplies & Machine Work Ltd (CSM) mit Sitz in Edmonton und Drumheller, Alberta, übernommen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. CSM verzeichnete den Angaben zufolge 2016 einen Umsatz von 5,7 Mio CHF und beschäftigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...