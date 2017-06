Kinder kosten statistisch gesehen ein Vermögen. Aber jeder kann mit seinem Nachwuchs zusammen über Jahrzehnte (in)direkt eine schöne Rendite an der Börse erzielen - quasi der persönliche Return On Investment. Es war Anfang des Jahres, als DividendenAdel-Macher Christian W. Röhl Vater geworden ist und mir einmal sagte, was doch alles im Kreißsaal an Dividendentiteln zugegen seien. Ich erinnerte mich an die Geburt meiner Töchter Emma und Greta in 2008 und 2012 zurück. Ich dachte "was für ne coole Anleger-Geschichte", die alles hat: Emotionen, Consumer-feeling und das alles mit Börse und Value-Investing verbunden... Aber fangen wir einmal ganz vorne an: Es beginnt mit dem Wunsch eines Paares - gerne wird...

