Mobidiag Ltd, ein finnisches Unternehmen der molekularen Diagnostik, meldete heute die CE-IVD-Kennzeichnung von Amplidiag Viral GE, einem Molekulartest, der die gleichzeitige Erkennung der wichtigsten Darmviren ermöglicht, die Diarrhö verursachen. Das verfügbare Panel umfasst die Untersuchung auf den Norovirus GI, Norovirus GII, Rotavirus, Sapovirus, Astrovirus, Adenovirus 40 und 41.

"Amplidiag Viral GE ist ein qualitativer Multiplex-PCR-Test, der eine kostengünstige und schnelle Analyse der meistverbreiteten gastrointestinalen Viren direkt aus Stuhlproben ermöglicht, indem die Zeit zur Verarbeitung der Proben und der manuellen Arbeit erheblich reduziert wird. Durch den Erhalt der CE-IVD-Kennzeichnung ergänzt Amplidiag Viral GE die Amplidag-Produktreihe, erweitert die gastrointestinalen Testpanels von Mobidiag und macht sie zu einem der umfassendsten Angebote des Marktes", sagte Tuomas Tenkanen, CEO von Mobidiag.

Der Amplidiag Viral GE Test ist ab sofort direkt bei Mobidiag und seinen lokalen Vertriebspartnern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter http://mobidiag.com/products/amplidiag/viral-ge/

Über Amplidiag

Amplidiag umfasst innovative multiplexe Tests zur Erkennung gastrointestinaler Infektionen. Sie ermöglichen das Panel-Screening der wichtigsten gastrointestinalen Pathogene aus Stuhlproben. Auf Grundlage der bewährten Echtzeit-PCR-Technologie gewährleisten sie eine optimale Leistungsfähigkeit, die Eignung für Screenings in großem Maßstab und die Kosteneffektivität in mittelgroßen bis großen Labors.

Über Amplidiag-Assays hinaus ist Mobidiag in der Lage, mit der neuen Plattform Amplidiag Easy sowohl Tests in großem Maßstab als auch On-Demand-Tests anzugehen, um die Amplidiag-Suite durch die Automatisierung der Arbeitsabläufe von der Probenvorbereitung bis zu den Ergebnissen voranzubringen.

Über Mobidiag Ltd

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen Mobidiag entwickelt innovative Lösungen zur Verbesserung der Diagnostik von Infektionskrankheiten und bedient seit 2008 den europäischen klinischen Diagnostikmarkt. Mobidiag unterhält seinen Firmensitz in Espoo (Finnland).

Mobidiag konzentriert sich auf Screenings in mittlerem und großem Maßstab mit der neuen Amplidiag-Easy-Plattform, um die Amplidiag-Suite durch Automatisierung der Arbeitsabläufe von der Probenvorbereitung bis zum Ergebnis voranzubringen, sowie auf Screening-Untersuchungen mit der neuen Novodiag-Plattform und zugehöriger Diagnostik-Panels für eine vollautomatisierte Lösung, die auch in kleinerem Maßstab und in kleineren Labors eingesetzt werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.mobidiag.com

