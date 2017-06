FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat TAG Immobilien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und ein Kursziel von 16 Euro genannt. Nach einer zuversichtlichen Präsentation von Finanzvorstand Martin Thiel auf einer Konferenz der Deutschen Bank habe sie ihr Vertrauen in den Immobilienkonzern zurückgewonnen, schrieb Analystin Paola Sabbione in einer Studie vom Montag. Die derzeit angespannte Angebotslage in großstädtischen Räumen sollte sich zunehmend in jenen Regionen auswirken, in denen TAG tätig sei, und die dortigen Mieten und Kaufpreise steigen lassen. Zudem sei die Aktie attraktiv bewertet und preise ein prozentual zweistelliges Wachstum noch nicht ein./gl/tav/ag

ISIN DE0008303504

AXC0038 2017-06-26/08:02