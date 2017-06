DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Mit Steuergeldern in Milliardenhöhe will die Regierung in Rom einer usweitung der Bankenkrise in Italien entgegentreten: Für die Rettung der von der Pleite bedrohten Banken Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza könnten bis zu 17 Milliarden Euro bereitgestellt werden, beschloss die Regierung am Sonntag. Vorerst sollen rund 5 Milliarden Euro fließen, damit die gesunden Unternehmensteile von der Bankengruppe Intesa Sanpaolo übernommen werden. In einer gerade einmal 20 Minuten langen Kabinettssitzung beschloss die italienische Regierung ein Dekret für die Rettung der beiden Regionalbanken. Wirtschafts- und Finanzminister Pier Carlo Padoan erläuterte anschließend, 4,785 Milliarden Euro würden sofort bereitgestellt, um die Vermögensverhältnisse der Bankengruppe Intesa Sanpaolo zu stabilisieren. Italiens größte Privatkundenbank soll die gesunden Geschäftsbereiche der Banca Popolare di Vicenza und der Veneto Banca übernehmen. Weitere 400 Millionen Euro würden als Garantiesumme bereitgestellt, führte der Finanzminister aus. Die übrigen zwölf Milliarden Euro, die in dem Rettungsplan vorgesehen sind, könnten in die Absicherung fauler Kredite fließen. Aus Brüssel kam umgehend grünes Licht. Am Freitag hatte die EZB erklärt, dass für die Banca Popolare di Vicenza und die Veneto Banca nicht die Kriseneinrichtungen der EU zuständig sind.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DE/Vapiano SE, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis)

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Einhell 0,80 EUR Frosta 1,50 EUR Innotec 0,50 EUR Vectron Systems 1,00 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 10:00 ifo-Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: 114,4 zuvor: 114,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 123,4 zuvor: 123,2 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 106,3 zuvor: 106,5 -US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: revidiert -0,8% gg Vm; vorläufig -0,7% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.435,90 0,04 Nikkei-225 20.155,63 0,11 Schanghai-Composite 3.184,19 0,83 DAX 12.733,41 -0,47% DAX-Future 12.723,00 -0,32% XDAX 12.729,87 -0,33% MDAX 25.211,55 -0,28% TecDAX 2.268,17 -0,75% EuroStoxx50 3.543,68 -0,34% Stoxx50 3.191,74 -0,26% Dow-Jones 21.394,76 -0,01% S&P-500-Index 2.438,30 +0,16% Nasdaq-Comp. 6.265,25 +0,46% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,04% -3

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit gut behaupteten Eröffnungskursen in Europa rechnen Händler zum Wochenauftakt. Gute Vorlagen von den asiatischen Märkten, an denen die Kurse überwiegend etwas, stützen, ebenso die sich fortsetzende Erholung der Ölpreise. In Europa könnten griechische Aktien und Anleihen von einer besseren Einstufung durch Moody's profitieren. Die Ratingagentur hat sowohl die Kreditwürdigkeit des Landes besser eingestuft als auch den Ausblick angehoben. Neue Impulse dürften vom ifo-Geschäftsklima-Index ausgehen. Erwartet wird ein geringfügiger Rückgang auf 114,4 von 114,6. In den USA steht der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter im Blick.

Rückblick: Leichter - Schwächere Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und den USA dämpften etwas die Stimmung. Dazu drückten die weiter niedrigen Ölpreise. Der Öl- und Gassektor gab um 0,2 Prozent nach. Innogy verloren 2,3 Prozent, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass an einer Übernahme durch die französische Engie nichts dran sei. Das belastete auch den Kurs der Innogy-Mutter RWE, der um 2,9 Prozent fiel. Im Gefolge verloren Eon 1,4 Prozent. Engie legten hingegen um 0,9 Prozent zu. Der europäische Versorgersektor gab um 0,3 Prozent nach. Glencore büßten 0,8 Prozent ein, nachdem das Unternehmen seine Offerte für die australische Kohletochter von Rio Tinto erhöht hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Commerzbank verloren 0,3 Prozent nach der Ankündigung, im zweiten Quartal wegen der Kosten für den Konzernumbau einen Verlust auszuweisen. Bei Metro (plus 3,8 Prozent) ließen die Sorgen nach, dass die Aufspaltung des Unternehmens scheitern könnte. Salzgitter schlossen 3,7 Prozent höher, nachdem die Commerzbank die Aktie auf "Halten" hochgestuft hatte. Fuchs Petrolub fielen um 1,5 Prozent nach einer Verkaufsempfehlung der DZ Bank. OHB gewannen 2,2 Prozent. Damit reagierte das Papier mit einem Tag Verspätung auf den Auftrag im Volumen von 320 Millionen Euro für 8 Satelliten, den das Unternehmen auf der Pariser Luftfahrtmesse von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA erhalten hatte.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): XDAX unv bei 12.730 Punkten

Nachdem die Ratingagentur Standard & Poor's die Bonitätseinstufung von Südzucker um eine Stufe auf BBB erhöht hatte, wurde die Aktie am Abend 0,7 Prozent fester gestellt.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Etwas zulegende Ölpreise stützten die Stimmung. Von einer durchgreifenden Erholung am Ölmarkt könne aber keine Rede sein, hieß es. Zuletzt hatte der Ölpreisverfall die US-Börsen belastet. Die Konjunkturdaten des Tages lieferten wenig Kaufargumente. Die US-Wirtschaft hat im Juni an Schwung verloren, wie der von IHS Markit Institut erhobene Sammelindex zeigte. Weiter erholte Technologiewerte stützten den Nasdaq-Coposite, der auf Wochensicht über 1 Prozent gewann und damit eine zweiwöchige Durststrecke beendete. Nach anfänglichen Aufschlägen drehte der Bankensektor ins Minus und büßte 0,5 Prozent ein. Die großen US-Banken hatten den jüngsten Stresstest zwar bestanden, der wichtige zweite Teil des Tests u.a. zur Dividendenpolitik der Banken wird aber erst in der kommenden Woche veröffentlicht. Die von Blackberry veröffentlichten Geschäftszahlen wurden mit Enttäuschung aufgenommen. Die Aktie brach um 12,2 Prozent ein. Die Quartalszahlen von Bed Bath & Beyond verfehlten ebenfalls die Markterwartungen, die Titel stürzten um 12,1 Prozent ab. Harley Davidson spricht laut Kreisen mit Volkswagen über den Erwerb der Audi-Tochter Ducati. Die Aktie gab um 1,2 Prozent nach.

Am US-Anleihemarkt stiegen die Kurse angesichts der mauen US-Daten. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen ermäßigte sich um einen Basispunkt auf 2,14 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1191 -0,0% 1,1196 1,1201 EUR/JPY 124,58 +0,0% 124,56 124,61 EUR/CHF 1,0856 +0,0% 1,0853 1,0850 GBP/EUR 1,1386 +0,0% 1,1380 1,1370 USD/JPY 111,31 +0,0% 111,26 111,23 GBP/USD 1,2742 +0,0% 1,2741 1,2736

Der Dollar gab auf breiter Front nach, vor allem zum Euro. Die Gemeinschaftswährung werde von den insgesamt soliden Konjunkturdaten aus der Eurozone gestützt, hieß es. Die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone lagen zwar leicht unter den Erwartungen, verharrten aber auf hohem Niveau. Das produzierende Gewerbe der Eurozone verbuchte die beste Entwicklung seit sechs Jahren. Für einen Euro wurden zuletzt 1,1197 Dollar gezahlt - im Tagestief waren es 1,1145 Dollar gewesen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,46 43,01 +1,0% 0,45 -23,6% Brent/ICE 46,07 45,54 +1,2% 0,53 -21,6%

Die Ölpreise zeigten sich sehr volatil und erholten sich letztlich erneut leicht. WTI stieg um 0,6 Prozent auf 43,01 Dollar, Brent um 0,7 Prozent auf 45,54 Dollar. Damit endete die fünfte Woche in Folge mit Abschlägen. Es gab zwar Hinweise darauf, dass sich die großen Ölproduzenten an die vereinbarten Förderkürzungen halten, allerdings stieg in den USA die Anzahl der aktiven Erdölförderanlagen trotz des jüngsten Preisverfalls erneut, was die Bemühungen um Förderkürzungen konterkarierte. Im asiatisch dominierten Geschäft am Montag ziehen die Preise etwas deutlicher an. Händlern zufolge sorgt unter anderem der schwächere Dollar für Rückenwind, weil er das Öl für Käufer aus dem Nichtdollarraum billiger macht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.254,76 1.256,90 -0,2% -2,14 +9,0% Silber (Spot) 16,69 16,73 -0,2% -0,04 +4,8% Platin (Spot) 927,25 929,15 -0,2% -1,90 +2,6% Kupfer-Future 2,63 2,63 -0,1% -0,00 +4,2%

Der Goldpreis erholte sich weiter, was Beobachter auf den etwas schwächeren Dollar zurückführten. Die Feinunze stieg im späten US-Geschäft um 0,5 Prozent auf 1.256 Dollar. Auch die schwächer als gedacht ausgefallenen US-Daten und die Unsicherheit über die nächste Zinserhöhung stützten.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

FISKALPOLITIK DEUTSCHLAND

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble rechnet in seiner mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 mit insgesamt knapp 15 Milliarden Euro Spielraum beim Bund, um Steuersenkungen zu finanzieren. Das verlautete aus Regierungskreisen in Berlin.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve von San Francisco, John Williams, hat sich für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen. Damit solle das Risiko einer Überhitzung der US-Wirtschaft reduziert werden. Das aktuell wichtigste Ziel der Geldpolitik sei es, die Expansion so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Das beinhalte auch, die Geldpolitik auf eine normales Maß zurückzuführen. Es müsse sichergestellt werden, dass die Wirtschaft weder zu schnell wachse noch ins Stottern gerate.

GRIECHENLAND

Die Ratingagentur Moody's hat die Bonitätsbewertung Griechenlands um eine Stufe angehoben auf "Caa2" von zuvor "Caa3". Moody 's begründete den Schritt mit dem Erhalt der Tranche von 8,5 Milliarden Euro aus dem laufenden Hilfsprogramm.

AUTOMOBILSEKTOR EUROPA - AMAZON

Der Onlinehändler Amazon will künftig in Europa auch Autos verkaufen und hat dazu bereits Personal abgeworben. "Seit einiger Zeit werden Experten mit dicken Paketen abgeworben", zitiert das Magazin "Automobilwoche" einen Branchenfachmann. Handelsexperten erwarteten, dass Amazon analog zu anderen Produkten möglichst große Teile des Verkaufsprozesses auf der eigenen Seite abwickeln wird. Der Autohändler wäre nur noch Fahrzeuglieferant.

US-AUTOMOBILSEKTOR

Die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel warnt vor einer weiteren Finanzkrise. "Die Situation der Automobilkredite in den Vereinigten Staaten ist bedenklich und erinnert auf vielfache Weise an die Subprime-Immobilienkrise", sagte die Wirtschaftswissenschaftlerin laut "FAZ".

ALLIANZ

verkauft die Beteiligung an der Oldenburgische Landesbank AG (OLB) von rund 90,2 Prozent an die Bremer Kreditbank AG für 300 Millionen Euro.

LUFTHANSA / AIR BERLIN

Lufthansa Chef Carsten Spohr will die angeschlagene Fluglinie Air Berlin nicht übernehmen. Gegen eine Übernahme sprächen drei Gründe, sagte er "Bild am Sonntag". Er nannte die enorme Schuldenlast, das zu hohe Kostenniveau und kartellrechtliche Fragen. Allerdings sagte Spohr auch, die Lufthansa werde Air Berlin weiter unterstützen und denke an die Übernahme weiterer Flugzeuge.

VW

will in seiner Pkw-Fertigung bis 2020 im Vergleich zu 2015 jährlich eine Milliarde Euro einsparen. Das berichtet die "Automobilwoche". VW-Markenchef Herbert Diess wolle die Pkw-Herstellung weltweit auf höhere Produktivität trimmen und dazu die Kostenstrukturen schleifen.

VW

Der Motorradbauer Harley Davidson spricht mit VW über den Erwerb der Audi-Tochter Ducati. Die Gespräche befänden sich aber noch in einem frühen Stadium und würden auch nicht exklusiv geführt, berichten drei Informanten. Audi erhoffe sich aus einem Verkauf bis zu 1,5 Milliarden Euro.

SÜDZUCKER

Standard & Poor's (S&P) hat der Südzucker AG eine bessere Kreditwürdigkeit bescheinigt. Das Langfristigrating liegt nun bei BBB nach zuvor BBB-, der Ausblick ist stabil.

VAPIANO

wird im Rahmen seines Börsengangs am 27. Juni knapp 3,7 Millionen neue Aktien im Wege einer Kapitalerhöhung am Markt platzieren. Der Erlös aus der Platzierung dieser neuen Aktien soll brutto etwa 85 Millionen Euro erreichen. Vapiano hatte seinen Börsengang Ende Mai angekündigt. Die Preisspanne wurde kürzlich auf 21 bis 27 Euro pro Aktie festgelegt.

NESTLE

hat einen neuen Großaktionär. Der Hedgefonds Third Point LLC des aktivistischen Investors Daniel Loeb hat sich für 3,5 Milliarden US-Dollar bei Nestle eingekauft und erhöht den Druck auf die Schweizer, ihr Wachstum anzukurbeln.

TESLA

will Mitte Juli in Stuttgart sein 17. Verkaufs-Zentrum in Deutschland eröffnen. Fünf weitere sollen noch in diesem Jahr folgen, heißt es in einem Bericht der "Automobilwoche".

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

