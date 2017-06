Burgund, Frankreich (ots/PRNewswire) -



Luc Belaire, die französische Schaumweinmarke mit dem weltweit schnellsten Wachstum, freut sich, LUC BELAIRE GOLD vorstellen zu können - aus einer Mischung handverlesener Chardonnay- und Pinot-Noir-Trauben und hergestellt im Herzen von Burgund, Frankreich. Das neue Cuvée soll das Aushängeschild der Reihe Luc Belaire werden und besticht mit einzigartigen Elementen, wie der Beigabe von Bio-Zuckerrohr (einem Stil, der in den 1920er-Jahren in Frankreich populär gemacht wurde), sowie einer kristallklaren Glasflasche mit filigranem Label auf Folienprägung. Belaire erfreut sich besonders bei Prominenten großer Beliebtheit und ist stolz darauf, den internationalen Superstar DJ Steve Aoki als ersten offiziellen Markenbotschafter von Belaire Gold begrüßen zu dürfen.



Brett Berish, CEO von Sovereign Brands, den Eigentümern von Luc Belaire, erklärt: "Wir freuen uns sehr darauf, der Welt Belaire Gold vorstellen zu können. Wir haben ein konkurrenzloses Netzwerk von Botschaftern, die alle Belaire-Fans sind, und es ist uns eine Ehre, Steve bei uns willkommen heißen zu können, dessen beeindruckende Kreativität und feierliche Geisteshaltung ihn zum perfekten Botschafter für unser 'flüssiges Gold' machen. Wir werden das Aoki-Erlebnis mit Luc Belaire integrieren - sowohl online als auch bei Steves Auftritten, um so unterhaltsame und mitreißende Inhalte für unsere Freunde und Anhänger zu schaffen."



Aoki wird einer von über zweihundert internationalen Botschaftern für Belaire sein, darunter solche Größen der Musikindustrie wie Rick Ross und DJ Khaled sowie preisgekrönte Spitzensportler aus verschiedensten Sportarten.



Aoki erklärte im Hinblick auf seine neue Rolle: "Ich war schon lange ein Fan von Belaire und habe bereits letztes Jahr mit der Marke an einer Reihe von Musikvideos zusammengearbeitet. Seitdem hat mir die Marke immer besser und besser gefallen - das Team und alles, wofür sie stehen. Als ich von der Möglichkeit erfahren habe, mit Belaire Gold ein Teil des Ganzen zu werden, konnte ich einfach nicht nein sagen!"



Belaire Golds perfekte Balance aus frischer Chardonnay-Frucht mit Untertönen von Pfirsich, Birne und Brioche wird ab Juli über ausgewählte Händler, Restaurants und Nachtklubs in aller Welt erhältlich sein.



Über Luc Belaire



Luc Belaire ist eine Premium-Marke, die in Frankreich produziert wird - der Inbegriff hoher Qualität in der Welt der Spitzenweine. Unsere Winzer im Familienbetrieb der 5. und 6. Generation überwachen in ihrem 1898 gegründeten Weingut in Montagny-les Beaune die Produktion jeder einzelnen Flasche Belaire. Luc Belaire Gold reiht sich neben dieses klassische Cuvée Belaire Rosé von Belaire ein, ein einzigartiger moussierender Rosé aus Südfrankreich mit einer Mischung aus Grenache-, Cinsault- und Syrah-Trauben - den drei beliebtesten Rosé-Trauben der Region - sowie Belaire Luxe, ein eleganter "Blancs de Blancs", der ausschließlich aus 100 % Chardonnay-Trauben gekeltert wird, mit einer speziellen Ausgabe, die aus den wertvollen Chablis-Trauben in Burgund gewonnen wird.



Über Sovereign Brands



Sovereign Brands ist ein internationales Wein- und Spirituosenunternehmen mit Hauptsitz in New York. Eigentümer und Betreiber ist die Familie Berish, und es arbeitet mit erstklassigen Herstellern der weltweit klassischsten Wein- und Spirituosen-Regionen zusammen, um hochwertige Marken zu entwickeln. Das Unternehmen entwickelte die Marke Armand de Brignac ("Ace of Spades") Champagner, die es 2014 veräußerte, sowie die Marke D'USSÉ Cognac (die inzwischen von Bacardi Ltd. geleitet wird). Sovereign verfügt über ein Sortiment erfolgreicher Marken, darunter Luc Belaire, eine höchst erfolgreiche Reihe französischer Schaumweine, die sich für ihren hervorragenden Geschmack und die stilvolle Präsentation weltweit einen guten Ruf erarbeitet hat und in über einhundert Ländern weltweit erhältlich ist. Weitere Marken des Unternehmens sind Cloud Chaser, ein klassischer Côtes de Provence Rosé aus Frankreich, sowie Skeleton Vineyards, eine Reihe erschwinglicher Weine aus Argentinien und Österreich.



Über Steve Aoki



Steve ist ein zweifach für den Grammy nominierter internationaler Produzent/DJ, Unternehmer im Bereich elektronische Tanzmusik und Gründer von Dim Mak, einem Trendsetter-Plattenlabel, Event-/Lifestyleunternehmen und Modemarke. Seit seiner Gründung im Jahr 1996 war Dim Mak Records durch geschickt vermarktete Single- und Albumveröffentlichungen eine Startrampe für solch bahnbrechenden Projekte wie The Chainsmokers, Bloc Party, The Bloody Beetroots, Klaxons und The Gossip und verfügt inzwischen über mehr als 800 Veröffentlichungen. Als Solokünstler hat sich AOKI zu einer wahren Naturgewalt entwickelt und er absolviert pro Jahr im Schnitt über 250 Auftritte. Seine neueste Veröffentlichung "Just Hold On" mit Louis Tomlinson von One Direction kam in 43 Ländern auf Anhieb auf Platz 1 und hat seitdem in 18 Ländern Gold oder Platin eingespielt.



Steves mit einem Grammy nominierter Netflix-Original-Dokumentarfilm "I'll Sleep When I'm Dead" erschien im August 2016, lief im vergangenen Frühjahr erstmals beim Tribeca Film Festival vor ausverkauftem Haus und wurde 2016 für einen Grammy als "Best Music Film" nominiert. Sein kommendes Album "Steve Aoki Presents Kolony" soll am 21. Juli auf Dim Mak Records/Ultra Records erscheinen. Es ist Aokis erster kompletter Vorstoß in den Bereich der Rap-Musik, mit nahezu zehn Jahren Erfahrung mit Hip-Hop-Kooperationen. Aoki beschreibt es als einen "Brückenschlag" zwischen Genres, und es enthält starke Reime von einigen der bekanntesten Texter unserer Zeit, darunter Lil Uzi Vert, Lil Yachty, Migos, 2 Chainz, Gucci Mane, ILOVEMAKONNEN, T Pain und mehr.



Pressekontakt: überSteve Aoki unter: Lauren A. Camp FYI Brand Communications +1-760-449-1648 Lcamp@fyibrandcomm.com