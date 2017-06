Die Aktie von ProSiebenSat1 zeigt charttechnisch eine Unterstützung bei 36,60 Euro. Zuletzt gaben Analysten positive Urteile ab. Mit einem Open End Turbo Long auf die Aktie von ProSiebenSat1 könnte sich mit steigenden Notierungen eine Trading-Chance von 106 Prozent ergeben.

In der letzten Zeit pendelte die Aktie von ProSiebenSat1 knapp unterhalb der aktuell bei 37,93 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie zur Seite. In den letzten Tagen ergaben sich auf Schlusskursbasis dabei nur geringe Bewegungen, mit welchen die Aktie die Unterseite testete. Hier sollte die aktuell bedeutende Unterstützung bei 36,60 Euro tunlichst nicht unterschritten werden. Im Bereich ab 36,80 Euro markierte die Aktie in den letzten Wochen wiederholt ihre Tiefs, woraus sich dieser wichtige Support ergibt. Bei dessen Bruch müssten sich die Notierungen wohl wiederum am Tief von Ende November letzten Jahres um 31,30 Euro orientieren, so dass eine auf ansteigende Kurse setzende Position bewusst eng an ...

