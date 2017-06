Immer mehr Konsumenten, zumeist weiblich und jung, rühren sich ihre Beauty-und Pflegeprodukte selbst. Sie suchen nach Natürlichkeit und möchten Kontrolle darüber, was in ihrer Kosmetik enthalten ist. Dabei vermeiden sie insbesondere Konservierungsstoffe. Genauso wichtig ist dieser anspruchsvollen Verbrauchergruppe die Nachhaltigkeit des Gesamtprodukts inklusive der Verpackung.

Mit der Idee von Do-It-Yourself Kosmetik in Bio-Qualität traf das 2016 gegründete Berliner Beauty-Label Coscoon darum einen Nerv. Das Angebot des Start-ups mit einem Online-Versand für DIY-Bio-Kosmetik und einem Showroom in Berlin richtet sich vor allem an umweltbewusste und kosmetikbegeisterte Frauen, die bereit sind, in Bio-Qualität und Wertigkeit zu investieren ...

