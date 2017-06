Weltweit steigt der Bedarf an Health Care- und medizinischen Produkten. Nach Einschätzung des Marktforschungsunternehmens Visiongain wächst der Markt mit durchschnittlich vier Prozent im Jahr, 2017 soll er bereits ein Volumen von knapp 400 Mrd. US-Dollar erreichen. Dabei ist insbesondere der Bedarf an modernen Wundpflegeprodukten groß, denn in den Industrienationen leben immer mehr Menschen mit chronischen Wunden.

Betroffen davon sind vornehmlich Zuckerkranke: Weltweit gibt es mehr als 360 Mio. Diabetiker, die zu besonders schlechter Wundheilung neigen - und ihre Zahl wird nach Schätzungen bis zum Jahr 2030 um 150 Prozent ansteigen. Zudem leben vor allem in den Industrienationen immer mehr alte Menschen, die überdurchschnittlich oft von chronischen Wunden betroffen sind. Gleichzeitig erhalten immer mehr Menschen Zugang zu moderner medizinischer Versorgung.

Silikon für die Wundversorgung

Wenn es um die Gesundheit geht, sind die Anforderungen an die verwendeten Materialien besonders hoch. Hochreine Silikone erfüllen diesen Anspruch und sind daher in der modernen Medizin unverzichtbar. Denn die Kunststoffe bieten enorme Vorteile: Silikone sind hochbeständig gegenüber Umwelteinflüssen wie Schweiß, Hitze oder UV-Strahlung und chemisch inert. Sie bieten gute mechanische Eigenschaften und sind in einem sehr breiten Shore-Härtespektrum verfügbar. Die Werkstoffe ...

