Bauernpräsident Joachim Rukwied glaubt nicht, dass die AfD bei der anstehenden Bundestagswahl großen Zuspruch unter Landwirten erhalten wird. "Aus meinem Heimatland Baden-Württemberg weiß ich von der vergangenen Landtagswahl, dass die Partei unter Bauern nur halb so viele Stimmen bekommen hat wie unter der gesamten Wählerschaft", sagte Rukwied der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag).

In ihrem Wahlkampfprogramm verspricht die AfD die "Stärkung der bäuerlichen Landwirtschaft". Auf dem Bauerntag in Berlin am Mittwoch will der Bauernverband mit Parteien über ihre agrarpolitischen Vorstellungen ins Gespräch kommen. Die AfD nimmt allerdings nicht teil. "Wir haben nur die Parteien eingeladen, die auch im Bundestag vertreten sind", so Rukwied.

"Auch die FDP fehlt." Eine Wahlempfehlung werde der Verband nicht abgeben. "Wir sind parteiübergreifend neutral", betonte der Präsident. Zu den besonders agrarkritischen Grünen sagte Rukwied: "Mit einigen lässt sich konstruktiv arbeiten. Das gibt mir Hoffnung."

Die Bauern seien bereit, sachorientiert zu diskutierten und erwarteten das auch von den Grünen.