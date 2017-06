Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der skandalgebeutelte japanische Autozulieferer Takata ist zahlungsunfähig. Der Airbag-Hersteller beantragte in Japan und den USA Gläubigerschutz und kündigte an, den Großteil seiner Geschäfte an einen Rivalen zu verkaufen. Der Skandal um defekte Airbags, die mit mindestens 16 Todesfällen und mehr als 180 Verletzungen in Verbindung gebracht werden, hatte vor neun Jahren begonnen. Der Insolvenzantrag der Muttergesellschaft in Japan und der Antrag auf Gläubigerschutz nach Artikel 11 der US-Tochtergesellschaft in Delaware sollen dem Konzern ermöglichen, seine Finanzlage zu stabilisieren. Takata meldete überdies eine vorläufige Vereinbarung, fast alle seine Aktiva für knapp 1,6 Milliarden US-Dollar an die Key Safety Systems Inc zu verkaufen, einer Tochter der chinesischen Ningbo Joyson Electronic. Der Verkauf wird Takata helfen, seinen Anfang 2018 fälligen Zahlungsverpflichtungen von 850 Millionen US-Dollar an mehrere Autokonzerne nachkommen zu können. Dieser Betrag ist Teil der Einigung mit dem US-Justizministerium in Höhe von 1 Milliarde Dollar. Takata beziffert seine Verbindlichkeiten insgesamt auf 10 bis 50 Milliarden Dollar. Im Januar hatte sich Takata des Betrugs für schuldig bekannt. Das Unternehmen gab zu, irreführende Testberichte veröffentlicht zu haben. Im Geschäftsjahr 2016/17 per Ende März verbuchte Takata einen Verlust von 79,5 Milliarden Yen, umgerechnet rund 640 Millionen Euro. Damit schrieb das Unternehmen das dritte Jahr in Folge rote Zahlen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: revidiert -0,8% gg Vm; vorläufig -0,7% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.435,90 +0,04% Nikkei-225 20.154,54 +0,11% Hang-Seng-Index 25.771,50 +0,40% Kospi 2.388,62 +0,42% Schanghai-Composite 3.179,51 +0,69% S&P/ASX-200 5.717,90 +0,04%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die sich fortsetzende Erholung der Ölpreise und steigende Kurse im Technologiesektor prägen das Bild an den Aktienmärkten. Das reicht für eine positive Grundstimmung an den Börsen. Nach dem fünften Wochenverlust in Folge steigen die Ölpreise. Marktteilnehmer rechnen nach den jüngsten Wetterkapriolen mit schweren Stürmen und Produktionsausfällen im Golf von Mexiko mit sinkenden Lagerbeständen in den USA. In der ganzen Region sind Ölwerte gesucht, in Sydney klettern Santos um 2,5 und in Tokio Inpex um 1,5 Prozent. Darüber hinaus setzt sich mit Rückenwind aus den USA die Erholung bei Technologiewerten fort. In Seoul steigen Samsung auf ein neues Allzeithoch und hieven dank der hohen Gewichtung den Kospi fast im Alleingang ins Plus. Auf Taiwan ist es die Technologiebranche, die für die Aufschläge verantwortlich ist. In China sind Finanzwerte - anders als in der übrigen Region - die wichtigste Marktstütze. Gerüchte, der Indexbetreiber MSCI könnte in absehbarer Zeit zusätzliche Aktien mittelgroßer Unternehmen aus China in seine Indizes aufnehmen, beflügeln - vor allem die Sektoren Bankenwesen und Finanzwirtschaft. Zudem hoffe der Markt auf Reformen im Vorfeld des Parteitages der Kommunisten. Außerhalb Chinas zählen Finanzwerte nicht zu den Gewinnern, nachdem die Renditen am US-Rentenmarkt gefallen sind. In Tokio geben die Titel der Lebensversicherer Dai-ichi und Resona rund 1 Prozent nach. Nachdem der strauchelnde Airbag-Hersteller Takata nun wie bereits erwartet Gläubigerschutz beantragt hat, wird die Aktie innerhalb eines Monats von der Börse genommen werden. Gehandelt werden sie aktuell ohnehin nicht. Am Dienstag soll der Handel aber wieder aufgenommen werden. Toshiba verlieren 5,8 Prozent. Die Börse in Tokio hat die Aktie des mit Finanzprobleme kämpfenden Elektronikkonzerns von der Hauptsektion in die zweite Sektion genommen.

US-NACHBÖRSE

Tesla verloren 0,1 Prozent. Der Elektroautobauer erweiterte seine Kreditlinie um 800 Millionen auf nun 2 Milliarden Dollar. Das Unternehmen muss gehörige Kosten stemmen, um das neue Modell 3 auf den Markt zu bringen. Nach dem Absturz im regulären Geschäft in Folge enttäuschender Geschäftszahlen ging es für Blackberry um weitere 1,0 Prozent nach unten. Nach einer Rally gewannen Portola weitere 2,4 Prozent.

WALL STREET

Index Schlussstand Bewegung % Bewegung abs. Dow Jones Industrial 21.394,76 -0,0% -2,53 S&P-500 2.438,30 +0,2% +3,80 Nasdaq-Composite 6.265,25 +0,5% +28,56 Nasdaq-100 5.803,11 +0,4% +23,24 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 2,08 Mrd 0,85 Mrd Gewinner 2.021 1.723 Verlierer 932 1.231 Unverändert 136 157

Gut behauptet - Etwas zulegende Ölpreise stützten die Stimmung. Von einer durchgreifenden Erholung am Ölmarkt könne aber keine Rede sein, hieß es. Zuletzt hatte der Ölpreisverfall die US-Börsen belastet. Die Konjunkturdaten des Tages lieferten wenig Kaufargumente. Die US-Wirtschaft hat im Juni an Schwung verloren, wie der von IHS Markit Institut erhobene Sammelindex zeigte. Weiter erholte Technologiewerte stützten den Nasdaq-Coposite, der auf Wochensicht über 1 Prozent gewann und damit eine zweiwöchige Durststrecke beendete. Nach anfänglichen Aufschlägen drehte der Bankensektor ins Minus und büßte 0,5 Prozent ein. Die großen US-Banken hatten den jüngsten Stresstest zwar bestanden, der wichtige zweite Teil des Tests u.a. zur Dividendenpolitik der Banken wird aber erst in der kommenden Woche veröffentlicht. Die von Blackberry veröffentlichten Geschäftszahlen wurden mit Enttäuschung aufgenommen. Die Aktie brach um 12,2 Prozent ein. Die Quartalszahlen von Bed Bath & Beyond verfehlten ebenfalls die Markterwartungen, die Titel stürzten um 12,1 Prozent ab. Harley Davidson spricht laut Kreisen mit Volkswagen über den Erwerb der Audi-Tochter Ducati. Die Aktie gab um 1,2 Prozent nach.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,34 -0,4 1,34 13,4 5 Jahre 1,75 -0,3 1,76 -16,9 7 Jahre 1,97 -1,1 1,98 -27,9 10 Jahre 2,14 -0,7 2,15 -30,3 30 Jahre 2,72 -0,1 2,72 -35,2

Die Notierungen stiegen angesichts der mauen US-Daten. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen ermäßigte sich um einen Basispunkt auf 2,14 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:00 % YTD EUR/USD 1,1192 -0,0% 1,1196 1,1179 +6,4% EUR/JPY 124,59 +0,0% 124,56 124,39 +1,3% EUR/GBP 0,8782 -0,1% 0,8787 0,8780 +3,0% GBP/USD 1,2745 +0,0% 1,2741 1,2733 +3,3% USD/JPY 111,31 +0,0% 111,26 111,28 -4,8% USD/KRW 1134,84 0% 1134,84 1137,59 -6,0% USD/CNY 6,8416 +0,1% 6,8367 6,8400 -1,5% USD/CNH 6,8491 +0,2% 6,8383 6,8383 -1,8% USD/HKD 7,7987 -0,0% 7,8002 7,7987 +0,6% AUD/USD 0,7578 +0,2% 0,7564 0,7573 +5,0%

Der Dollar gab auf breiter Front nach, vor allem zum Euro. Die Gemeinschaftswährung werde von den insgesamt soliden Konjunkturdaten aus der Eurozone gestützt, hieß es. Die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone lagen zwar leicht unter den Erwartungen, verharrten aber auf hohem Niveau. Das produzierende Gewerbe der Eurozone verbuchte die beste Entwicklung seit sechs Jahren. Für einen Euro wurden zuletzt 1,1197 Dollar gezahlt - im Tagestief waren es 1,1145 Dollar gewesen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,48 43,01 +1,1% 0,47 -23,6% Brent/ICE 46,02 45,54 +1,1% 0,48 -21,7%

Die Ölpreise zeigten sich sehr volatil und erholten sich letztlich erneut leicht. WTI stieg um 0,6 Prozent auf 43,01 Dollar, Brent um 0,7 Prozent auf 45,54 Dollar. Damit endete die fünfte Woche in Folge mit Abschlägen. Es gab zwar Hinweise darauf, dass sich die großen Ölproduzenten an die vereinbarten Förderkürzungen halten, allerdings stieg in den USA die Anzahl der aktiven Erdölförderanlagen trotz des jüngsten Preisverfalls erneut, was die Bemühungen um Förderkürzungen konterkarierte. Im asiatisch dominierten Geschäft am Montag ziehen die Preise etwas deutlicher an. Händlern zufolge sorgt unter anderem der schwächere Dollar für Rückenwind, weil er das Öl für Käufer aus dem Nichtdollarraum billiger macht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.254,54 1.256,90 -0,2% -2,36 +9,0% Silber (Spot) 16,70 16,73 -0,2% -0,03 +4,8% Platin (Spot) 927,05 929,15 -0,2% -2,10 +2,6% Kupfer-Future 2,62 2,62 -0,1% -0,00 +4,1%

Der Goldpreis erholte sich weiter, was Beobachter auf den etwas schwächeren Dollar zurückführten. Die Feinunze stieg im späten US-Geschäft um 0,5 Prozent auf 1.256 Dollar. Auch die schwächer als gedacht ausgefallenen US-Daten und die Unsicherheit über die nächste Zinserhöhung stützten.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-INNENPOLITIK

