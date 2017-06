Frankfurt - Der Euro hat auf die am Wochenende beschlossene Bankenrettung in Italien nicht nennenswert reagiert. Am Montagmorgen zeigt sich die Gemeinschaftswährung zum US-Dollar mit 1,1187 USD wenig verändert seit dem Freitagabend. Auch zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0854 CHF praktisch unverändert. Entsprechend zeigt sich auch der Dollar mit 0,9702 CHF stabil zum Franken.

Italiens Regierung gab am Sonntag bekannt, Milliardenbeträge für den Teil-Verkauf der beiden kleineren regionalen Banken Banca Popolare di Vicenza und Banca Veneto an das zweitgrösste italienische Bankhaus ...

