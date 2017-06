FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Montag von der Bankenrettung in Italien kaum beeindruckt gezeigt. Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future verharrte am Morgen auf dem Niveau vom Freitag bei 165,03 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,25 Prozent.

Italiens Regierung gab am Sonntag bekannt, Milliardenbeträge für den Teil-Verkauf der beiden kleineren regionalen Banken Banca Popolare di Vicenza und Banca Veneto an das zweitgrößte italienische Bankhaus Intesa Sanpaolo bereitzustellen. Die EU gab noch am Abend grünes Licht. Zuvor hatte die EZB mitgeteilt, dass die beiden relativ kleinen Banken aufgrund fauler Kredite keine Zukunftschancen hätten und abgewickelt werden sollen.

Dadurch werde ein unkontrollierter Zusammenbruch verhindert, schreibt Rainer Guntermann, Experte bei der Commerzbank. "Allerdings bleibt ein fader Beigeschmack, da hierfür bis zu 17 Milliarden Euro Staatsgeld beziehungsweise -garantien eingesetzt werden." Dennoch wurde die Nachricht nicht nur am deutschen, sondern auch am italienischen Rentenmarkt gelassen aufgenommen. Die Rendite zehnjähriger italienischer Papiere bewegte sich im frühen Handel kaum.

Im weiteren Tagesverlauf richten sich die Blicke der Anleger vor allem auf den Indikator des Ifo-Instituts zum Geschäftsklima in Deutschland. Außerdem stehen am Nachmittag Zahlen zu den Auftragseingängen in den USA auf dem Kalender und am Abend wird EZB-Chef Mario Draghi bei einer Konferenz der Notenbank im portugiesischen Sintra sprechen./tos/stb

