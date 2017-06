Liebe Leser,

die ersten positiven Ergebnisse der Restrukturierung sind beim Leuchtenhersteller Zumtobel zu erkennen. Zwar ging der Umsatz im Geschäftsjahr 2016/2017 zurück, der Gewinn konnte jedoch signifikant gesteigert werden. Durch das positive Ergebnis soll zudem eine Dividende in Höhe von 0,23 Euro an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Marktteilnehmer hatten sich mehr erhofft und straften die Aktie mit Bekanntwerden der Meldung an der Börse deutlich ab.

Unternehmen ... (Johannes Weber)

