Liebe Leser,

in Punkto Digitalisierung schreitet die Commerzbank bei der Umsetzung weiter voran. Im Zuge des Konzernumbaus schafft die Bank sogar einen eigenen Bereich, der sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzt. Der neue Geschäftsbereich soll "Big Data & Advanced Analytics" heißen und langfristig bis zu 100 Arbeitsplätze erschaffen. In den anderen Geschäftsbereichen werden in den nächsten Jahren zunehmend Stellen wegfallen.

Bereichsvorstand ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...