DAX - Mit Schwung in die neue Woche (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /AufwärtsRückblick: Mehrfach versuchten die Bullen den DAX in der vergangenen Woche über die Hürde bei 12.800 Punkten ausbrechen zu lassen, scheiterten jedoch mit ihren Bemühungen. So auch am vergangenen Freitag, als die Ausbruchschance mit Händen greifbar war. Doch eine steile Verkaufswelle drückte den Index an die 12.701 Punkte-Marke, die nach einer heftigen Auseinandersetzung von den Käufern verteidigt wurde. Die anschließende Erholung setzt sich aktuell im vorbörslichen Handel fort und lässt den DAX mit einem Aufwärtsgap über die 12.745 Punkte-Marke anspringen. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.25 Uhr): Heute könnte...

Den vollständigen Artikel lesen ...