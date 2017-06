FMW-Redaktion

Es ist schon erstaunlich schmerzfrei, was der Dax da heute morgen hinlegt! Da gehen in kurzer Zeit drei europäische Bankeh pleite, und die Aktienmärkte zucken mit den Schultern und sagen sich: warum nicht weiter steigen? Die Pleiten von Veneto Banca und Banca Populare di Vicenza am Freitag Abend (auch der Zeitpunkt wohl nicht ganz zufällig!), am Sonntag dann die Nachricht, dass Italiens zweitgrößte Bank, Intesa, für einen Euro die besten Stücke der Pleitebanken kaufen darf, ohne, wie Santander im Falle der Banco Popular, dafür eine Kapitalerhöhung durchführen zu müssen (weil Santander auch den Schrott übernehmen musste).

Also haftet der italienische Steuerzahler mit einem zweistelligen Milliardenbetrag, und auch das wieder mit einem Trick: da die beiden Pleitebanken nicht systemrelevant seien, könne die Abwicklung nach italienischem Insolvenzrecht erfolgen. Nun gehören sowohl Veneto Banca als auch Banco Populare die Vicenza zu den von ...

