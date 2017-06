London (ots/PRNewswire) -



~ Treffen Sie das Team von Xpress Money auf der Money 2020 (Stand B-6) und werden Sie Teil der globalen Geldüberweisungsbranche im Wert von 575 Milliarden US$ ~



Xpress Money, eine der zuverlässigsten Marken der Welt für Geldüberweisungen, beabsichtigt, sein Geschäft in Europa auszuweiten. Dies soll nicht nur durch Partnerschaften mit herkömmlichen Akteuren im Überweisungssektor, sondern unter anderem auch mit Banken, Einzelhandelsketten, Telekomunternehmen, Fintech-Unternehmen und Start-ups geschehen, die Kollaborationen anstreben, um neue Zielgruppen zu erschließen und bestehenden Kunden einen Mehrwert zu liefern.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151023/279887LOGO )



Das Team freut sich darauf, aktuelle und potenzielle Partner bei der Money 2020 in Europa zu treffen, die vom 26. bis zum 28. Juni in Kopenhagen stattfinden wird. Xpress Money hat seine Expertise in seinen "Plug & Play"-Geschäftslösungen konsolidiert, um Zahlungslösungen für jedes Unternehmen anzubieten, das in die stetig wachsende Überweisungsbranche vostoßen möchte.



Zu den Expansionsplänen äußerte sich Sudhesh Giriyan, COO von Xpress Money, mit den Worten: "Wir möchten ein Ökosystem für Überweisungen schaffen, bei dem sowohl der Kunde als auch der Dienstleister emanzipiert sind und den maximalen Wert für ihr Geld erhalten. Kunden sind nicht nur auf der Suche nach bequemen Geldüberweisungsdiensten, sondern nach Marken, denen sie ihr Geld anvertrauen können. "Plug & Play" verkörpert die Erfahrung und die Expertise von Xpress Money - die ideale Kombination, nach der Kunden und Partner suchen. Die Plattform bietet die umfangreichsten Lösungen für Online- und Offline-Überweisungen und hilft Unternehmen bei der Verwaltung von Transaktionen und der Einhaltung der Gesetzeskonformität - die Technologie ist für alle geeignet, von Start-ups bis hin zu globalen Großunternehmen. Unsere unternehmenseigene API ist außerdem vollständig kompatibel mit jedem System und eliminiert den Bedarf für Modifikationen durch das Partnerunternehmen."



Xpress Money hat sich mit NICE Actimize zusammengeschlossen, dem weltweit führenden Unternehmen für Risikomanagement im Bereich Finanzkriminialität, um jederzeit die Sicherheit des Geldes seiner Kunden zu gewährleisten - eine Branche, die endlose Möglichkeiten bietet.



Über Xpress Money



Xpress Money ist eine globale Marke für Geldüberweisungen mit einer erfolgreichen Präsenz in mehr als 160 Ländern auf allen Kontinenten durch 180.000 Agenturstandorte. Xpress Money gilt als die zuverlässigste Marke für internationale Geldüberweisungen und bietet seinen Kunden eine einfache, schnelle und sichere Methode, um Geld zu überweisen - mit innovativer Technologie, hervorragendem Kundendienst und einem weitläufigen weltweiten Netzwerk. Um weitere Informationen zu erhalten, folgen Sie uns auf Facebook: http://www.facebook.com/XpressMoney, auf Twitter: @Xpress_Money (http://bit.ly/13Xkqev) oder besuchen Sie http://www.xpressmoney.com



OTS: Xpress Money Services Ltd. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127084 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127084.rss2



Pressekontakt: Daphne Correa +97(1)4-8186360 +971-526748557