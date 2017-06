Die Grünen in Schleswig-Holstein haben sich in einer Mitgliederbefragung für eine "Jamaika-Koalition" ausgesprochen. 84,3 Prozent der Mitglieder des Landesverbands votierten für das Bündnis, teilte Landeschefin Ruth Kastner am Montag mit.

Ein Sonderparteitag der Grünen hatte den Mitgliedern zuvor mit 75 Prozent die Zustimmung zum Koalitionsvertrag mit FDP und CDU empfohlen. Bei der FDP hatten sich die Mitglieder bereits für die Koalition ausgesprochen, am Montagabend hat ein Kleiner Parteitag der Liberalen das letzte Wort. CDU-Landeschef Daniel Günther soll dann am Mittwoch zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden.