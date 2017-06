Einen überaus positiven Handelsstart dürfte heute das Wertpapier der Commerzbank an den Tag legen und pirscht sich wieder an seine Jahreshochs heran - damit könnte nun auch die seit mehreren Wochen andauernde Seitwärtsbewegung der Aktie beendet werden.

Ohnehin kann schon seit den Verlaufstiefs bei 5,17 Euro aus Ende Juli letzten Jahres eine positive Grundtendenz in dem Papier abgeleitet werden, innerhalb derer es bis nahezu an das Kursziel von rund 10,00 Euro anzusteigen. Zwar stellte sich ab Mai dieses Jahres kurzfristig eine seitwärts gerichtete Konsolidierungsbewegung ein und dauert bereits über mehrere Wochen hinweg an - aber die positiven Impulse zu Beginn dieser Handelswoche könnten nun zu einem Gipfelsturm und Abarbeitung der im April favorisierten Aufwärtsbewegung führen. Darüber hinaus wären aber noch ein viel größerer Kursgewinne ...

