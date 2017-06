Lieber Leser,

der Kapital Plus A (EUR) Fonds ist ein Euro-Rentenfonds, der aktuell in schwierigen Gewässern unterwegs ist. Bei niedrigen Zinsen ist die Verdienstmöglichkeit am Markt typischerweise gering. Dem Fonds kommt zugute, dass er bis zu 10 % in Anleihen aus Schwellenländer investieren kann und ebenso viel in Anleihen, die weder auf den Euro lauten noch entsprechend abgesichert wurden. Damit erzielte der Fonds eine herausragende Performance von 5,2 % binnen 6 ... (Frank Holbaum)

