Regierung in Rom will zwei Krisen-Banken mit bis zu 17 Milliarden Euro retten

Mit Steuergeldern in Milliardenhöhe will die Regierung in Rom einer Ausweitung der Bankenkrise in Italien entgegentreten: Für die Rettung der von der Pleite bedrohten Banken Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza könnten bis zu 17 Milliarden Euro bereitgestellt werden, beschloss die Regierung. Vorerst sollen rund 5 Milliarden Euro fließen, damit die gesunden Unternehmensteile von der Bankengruppe Intesa Sanpaolo übernommen werden. In einer gerade einmal 20 Minuten langen Kabinettssitzung beschloss die Regierung ein Dekret für die Rettung der beiden Regionalbanken.

Williams für weitere Zinserhöhungen

Der Präsident der Federal Reserve von San Francisco, John Williams, hat sich für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen. Damit solle das Risiko einer Überhitzung der US-Wirtschaft reduziert werden. Das aktuell wichtigste Ziel der Geldpolitik sei es, die Expansion so lange wie möglich aufrecht zu erhalten, sagte Williams laut Redemanuskript auf einer Veranstaltung in Australien. Das beinhalte auch, die Geldpolitik auf eine normales Maß zurückzuführen.

BoJ-Vertreter für Transparenz in der Geldpolitik

Angesichts der wachsenden Spekulationen über eine mögliche geldpolitische Straffung haben einige Vertreter der Bank of Japan (BoJ) eine bessere Kommunikation der Zentralbank angemahnt. Das geht aus dem Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats am 15. und 16. Juni hervor. Die Notenbanker stehen generell weiterhin hinter der lockeren Geldpolitik, weil das Inflationsziel der BoJ von 2 Prozent noch weit entfernt ist.

Experten sehen steigendes Risiko für Altersarmut

Wirtschaftsexperten sehen das deutsche Rentensystem nicht hinreichend ausgerüstet für die wachsende Zahl von Arbeitnehmern mit flexiblen Arbeitsverhältnissen oder unterbrochenen Erwerbsbiographien. Dieses Problem werde auch in derzeit diskutierten Reformvorschlägen zu wenig berücksichtigt, heißt es in einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Dabei sehen die Forscher für alleinstehende Frauen, Langzeitarbeitslose und Niedrigqualifizierte das größte Risiko, von Altersarmut betroffen zu sein.

Teheran will Beziehungen zum Golfemirat Katar inmitten der Krise vertiefen

In der diplomatischen Krise um das Golfemirat Katar hat sich der Iran mit Nachdruck auf die Seite Katars gestellt. Teherans Politik ziele darauf ab, die Beziehungen zu Katar "immer weiter zu entwickeln", sagte der iranische Präsident Hassan Ruhani am Sonntag nach einem Telefonat mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani. Unterstützung bekam Doha auch aus der Türkei.

