Es hatte sich bereits angedeutet: Takata ist insolvent. Doch ein Käufer für den Airbag-Hersteller steht schon parat. Die wichtigsten Antworten zu dem Deal und die Auswirkungen auf die Autobranche.

Der japanische Airbag-Hersteller Takata hat wegen der Folgen eines gewaltigen Rückruf-Desasters Insolvenz in Japan und den USA angemeldet. Das teilte der 1933 gegründete Konzern am Montag mit. Neben dem Mutterkonzern in Tokio wird die US-Tochter TK Holdings in die Insolvenz geschickt. Grund für diesen Schritt sind immense Kosten und Verbindlichkeiten wegen millionenfacher Rückrufe. In Europa sei indes nicht geplant, Insolvenzverfahren einzuleiten. Die Verfahren in den USA und Japan hätten keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf Takata in Europa, hieß es.

Ein Käufer steht auch schon parat: Jetzt soll Takata von KSS übernommen werden - für 175 Milliarden Yen (1,4 Milliarden Euro). Doch was steckt hinter dem Deal? Und wie geht es weiter? Die wichtigsten Antworten.

Wer ist KSS?

Key Safety Systems (KSS) ist ein auf Sicherheitstechnik spezialisierter Autozulieferer aus Michigan, USA. KSS hat allerdings einen chinesischen Eigentümer, hinter dem Zulieferer steht Joyson Electronics. Joyson beliefert selbst die Autoindustrie mit seinen Elektronikbauteilen, etwa mit Steuergeräten für Klimaanlagen, Bedieneinheiten für Infotainmentsysteme oder Lade-Controller für Elektroautos. Daneben baut Joyson auch andere Autoteile, die nichts mit Elektronik zu tun haben - zum Beispiel Lufteinlässe, Scheibenreinigungssysteme oder Lenkräder. Zu den Kunden gehören auch Daimler, BMW und Audi.

KSS agiert nach eigenen Angaben eigenständig von Joyson. Man habe eine unabhängige Kapitalstruktur und einen eigenen Aufsichtsrat, wie es auf der Unternehmenshomepage heißt. KSS stellt selbst Airbags her, aber auch andere Sicherheitssysteme wie aktive Motorhauben, Umgebungssensoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...